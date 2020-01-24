شاليهك في راس سدر يعني استثمار طول السنة

(للبيع)
|هتستثمر براحتك طول السنة بأمتلاكك شاليه في راس سدر بقرية لاسيرينا باي وهتستمتع بأحلي جو معتدل طول ايام السنة وجمب كل الخدماتك حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا حالا كلمنا علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|51,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050253
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