شاليهك في راس سدر وسط اللاند سكيب وحمامات سباحة

(للبيع)

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صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر وسط اللاند سكيب وحمامات سباحة - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليهك في راس سدر وسط اللاند سكيب وحمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومرسي لليخوت ومارينا للصيد وغيرهم كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 57,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/1/2020
رقم الإعلان: 2047337
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استمتع بالجمال والفيو الروعة في راس سدر

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1/1/2020
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28/12/2019
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28/12/2019
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صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وخليك في الروقان - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وخليك في الروقان

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك ع البحر فرصة لن تتكرر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك ع البحر فرصة لن تتكرر في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرصتك بأمتلاك شاليه في راس سدر علي البحر لن تتكرر وجمب كل احتياجاتك مول تجاري ومنطقة ملاعب وتراك للد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: راس سدر احلي مع اصحابك - في جنوب سيناء مصر

راس سدر احلي مع اصحابك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر و روح في اي وقت انت واصحابك واعمل كل الحفلات اللي نفسك فيها وقضي احلي ويك اند.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

52,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: شاليه في راس سدر يعني مصيف طول السنة - في جنوب سيناء مصر

شاليه في راس سدر يعني مصيف طول السنة

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر يعني مصيف طول ايام السنة و في اي وقت وهتعلم فيه كل اللي انت عاوزه وبمقدم بسيط وبدو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: متأجرش تانى وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

متأجرش تانى وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

ليه تأجر لما ممكن تمتلك في راس سدر وتصيف براحتك طووول ايام السنة وسط كل الخدمات وكيدز اريا حمامات سب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: مش لازم تستنى الصيف عشان تروح تغير جو فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

مش لازم تستنى الصيف عشان تروح تغير جو فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

مش لازم تستنى الصيف عشان تروح تغير جو فى راس سدر تعالى دلوقتى واستلم شاليهك فورا تشطيب سوبر لوكس (3 .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: استمتع باحلى جو مع صحابك واستلم شاليهك فورا ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع باحلى جو مع صحابك واستلم شاليهك فورا ف راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

غير جو مع صحابك وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 105م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: عايز مصيف ليك و لاولادك ؟ تعالي امتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عايز مصيف ليك و لاولادك ؟ تعالي امتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

مصيفك عندنا في لاسيرينا باي راس سدر بأمتلاكك شاليه بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: فرصتك لسة موجودة بأمتلاكك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فرصتك لسة موجودة بأمتلاكك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرصتك لسة موجودة بأمتلاكك شاليه في راس سدر علي البحر ومن غير ماتدفع اي فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

23/12/2019
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