شاليهك في راس سدر وسط الخدمات

(للبيع)
|امتلك شاليهك في راس سدر بالفيو الرائع للبحر وسط خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح ومن غير اي فوايد يلا متستناش كتير وكلمنا علي 01279848994 واعرف اسم القرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|51,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047087
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