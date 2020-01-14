شاليهك في راس سدر مش زي اي شاليه

(للبيع)

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صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر مش زي اي شاليه - في جنوب سيناء مصر

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شاليهك في راس سدر مش زي اي شاليه وهيبقي احلي مصيف مع عيلتك وصحابك وهتروح في اي وقت في السنة وشاليهك 85م (2 غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات مول تجاري وحمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرها كتير وكل ده بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

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العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 57,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/1/2020
رقم الإعلان: 2048994
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصيفك احلي بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي - في جنوب سيناء مصر

مصيفك احلي بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في قرية لاسيرينا باي أحلي قرية في راس سدر ومصيفك هيبقي احلي مصيف مع اولادك او اصحابك وك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: روعة الاحساس باستلام شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

روعة الاحساس باستلام شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا فى راس سدر وعيش روعة الاحساس وخليك قريب من خدماتك مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحماما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: الحق مفاجأة السنة الجديدة وامتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

الحق مفاجأة السنة الجديدة وامتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

مفاجأة السنة الجديدة عندنا فى راس سدر هتستلم شاليهك فورا فى راس سدر 105م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: ايامك الجاية احلي في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ايامك الجاية احلي في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

ايامك الجاية احلي بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي راس سدر جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر شاليهك تشطيب سوبر لوكس - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك تشطيب سوبر لوكس

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر 75م (2 غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه براس سدر ع البحر وفرح اولادك - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه براس سدر ع البحر وفرح اولادك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك بأمتلاكك شاليه فى راس سدر علي البحر وحواليك كل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعمو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

12/1/2020
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صورة الاعلان: مصيفك في راس سدر بكل خصوصية - في جنوب سيناء مصر

مصيفك في راس سدر بكل خصوصية

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بخصوصية كاملة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار ومش هتلاقي السعر ده في اي مكان تاني وجمب كل الخدمات اكوا بارك و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

52,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: فرح اولادك وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وفرح اولادك وعيلتك واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: خلي حياتك احلي وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

خلي حياتك احلي وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في لاسيرينا باي راس سدر وخلي حياتك احلي ومصيفك هيبقي احسن بكتير مع عيلتك او صحابك وجمب كل الخد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

52,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: متضيعش الفرصة من ايدك وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

متضيعش الفرصة من ايدك وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر ومتضيعش الفرصة من ايدك لانك هتدفع مقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وشا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي البحر وبأقل الاسعار - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر علي البحر وبأقل الاسعار

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في لاسيرينا باي شاليهك علي البحر بأقل الاسعار واستمتع وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: هتستمتع بمصيفك مع اولادك في لاسيرينا باي - في جنوب سيناء مصر

هتستمتع بمصيفك مع اولادك في لاسيرينا باي

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي راس سدر هتستمتع بالمصيف مع اولادك في اي وقت في السنة وهتقضي احلي مصيف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: امتلك واستثمر و زود دخلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك واستثمر و زود دخلك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك واستثمر و زود دخلك من شاليهك في راس سدر وجمب كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها من حمامات سباحة واكو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واستمتع بالطبيعة المبهرة - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بالطبيعة المبهرة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بالطبيعة المبهرة وعيش وسط المساحات الخضرا و وسط حمامات السباحة واكوا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

6/1/2020
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