شاليهك في راس سدر مش زي اي شاليه وهيبقي احلي مصيف مع عيلتك وصحابك وهتروح في اي وقت في السنة وشاليهك 85م (2 غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات مول تجاري وحمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرها كتير وكل ده بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي