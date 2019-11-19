شاليهك في راس سدر عنوان رفاهيتك

(للبيع)
|عنوان رفاهيتك موجود في راس سدر وسط الاكوا بارك وحمامات السباحة وتراك للدراجات والعاب ترفيهية كتير وكمان هتستمتع بخدمات كتير داخل القرية منها مطاعم وكافيهات وامن وحراسة ومول تجاري وغيرهم كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048626
69,000 جنيه
63,000 جنيه