شاليهك في راس سدر عنوان رفاهيتك

عنوان رفاهيتك موجود في راس سدر وسط الاكوا بارك وحمامات السباحة وتراك للدراجات والعاب ترفيهية كتير وكمان هتستمتع بخدمات كتير داخل القرية منها مطاعم وكافيهات وامن وحراسة ومول تجاري وغيرهم كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي