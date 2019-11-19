شاليهك في راس سدر عنوان رفاهيتك

(للبيع)

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صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر عنوان رفاهيتك - في جنوب سيناء مصر

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عنوان رفاهيتك موجود في راس سدر وسط الاكوا بارك وحمامات السباحة وتراك للدراجات والعاب ترفيهية كتير وكمان هتستمتع بخدمات كتير داخل القرية منها مطاعم وكافيهات وامن وحراسة ومول تجاري وغيرهم كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

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العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 62,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/1/2020
رقم الإعلان: 2048626
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صورة الاعلان: هتعيش سعيد بأمتلاكك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

هتعيش سعيد بأمتلاكك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

هتعيش احلي ايام حياتك وامتلك شاليه شاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر

69,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: من غير ماتفكر ولا تحتار تعالي امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر - في جنوب سيناء مصر

من غير ماتفكر ولا تحتار تعالي امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

قرية لاسيرينا باي راس سدر بتملكك شاليه مساحته 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر

63,000 جنيه

27/10/2019
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