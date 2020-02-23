شاليهك في راس سدر علي واجمل فيو

(للتقسيط)
|شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر علي اجمل فيو علي البحر مباشرة يعني استثمار دائم ومربح وممكن تستثمر طول السنة او تقضي فيه الويك اند في اي وقت وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط واطول فترة سداد وبدون فوائد وشاليهك وسط كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|80,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053853
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