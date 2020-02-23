شاليهك في راس سدر علي واجمل فيو

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي واجمل فيو - في جنوب سيناء مصر

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شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر علي اجمل فيو علي البحر مباشرة يعني استثمار دائم ومربح وممكن تستثمر طول السنة او تقضي فيه الويك اند في اي وقت وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط واطول فترة سداد وبدون فوائد وشاليهك وسط كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

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العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 80,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/2/2020
رقم الإعلان: 2053853
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استمتع بالخدمات وامتلك شاليهك علي البحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالخدمات وامتلك شاليهك علي البحر في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بأجمل جو واجمل بحر مباشرة من شاليهك واستمتع مع اولادك بالمصيف وجمب ك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: استلام فورى وافضل الخدمات عندنا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استلام فورى وافضل الخدمات عندنا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

دلوقتى فى راس سدر هتستلم شاليهك فورى وتستمتع بافضل الخدمات كافيهات ومطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة ش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر وسط امن وحراسة 24 ساعة - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وسط امن وحراسة 24 ساعة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر واطمن علي اولادك وهما بيلعبوا في الاكوا بارك وحمامات السباحة وسط امن وحراسة 2.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واستمتع بأحلي الخدمات - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بأحلي الخدمات

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وقضي مصيفك علي اجمل فيو للبحر وهتستمتع بأحلي الخدمات من حمامات سباحة واكوا ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: قسط شاليهك براحتك واستثمر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قسط شاليهك براحتك واستثمر في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتستثمر براحتك في اي وقت زي مانت عاوز وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا با.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: ريح راسك واستلم شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ريح راسك واستلم شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش مرتاح وريح راسك وامتلك شاليه قريب من مرسى اليخوت ومارينا للصيد واكوا بارك شاليهك 120م (3 غرف +ري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

199,000 جنيه

20/2/2020
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صورة الاعلان: شاليه استلام فورى والحياة اللى بتحلم بيها فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى والحياة اللى بتحلم بيها فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عيش الحياة اللى بتحلم بيها واستلم شاليهك فورا فى راس سدر وسط كل الخدمات كافيهات واكوا بارك ومطاعم .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في راس سدر وطور من استثمارك - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وطور من استثمارك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

طور من استثمارك وامتلك في راس سدر بعائد اكبر ومضمون وكمان ممكن تصيف في اي وقت طول السنة وخدماتك كلها.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: عيش الحياة وامتلك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش الحياة وامتلك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش الحياة براحتك وصيف في راس سدر وعيش الخصوصية وقضي الويك اند في اي وقت طول السنة واستثمر في اي وقت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بخصوصية ملهاش مثيل فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بخصوصية ملهاش مثيل فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه فى راس سدر واستمتع بخصوصية ملهاش مثيل قريب من كافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة شاليه است.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر شاليهك بأقل الاسعار - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك بأقل الاسعار

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك واستجم براحتك علي بحر راس سدر وامتلك شال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: صيف علي اجمل شاطئ رملي في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

صيف علي اجمل شاطئ رملي في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر وقضي مصيفك علي اجمل شاطئ رملي بعيد عن الزحمة والازعاج وقضي احلي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: الحياة احلى بامتلاك شاليه استلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

الحياة احلى بامتلاك شاليه استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

خلى الحياة احلى وامتلك شاليهك فى راس سدر واستمتع بكل خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: راس سدر جمعتلك بين اجمل فيو وشاليه استلام فورى - في جنوب سيناء مصر

راس سدر جمعتلك بين اجمل فيو وشاليه استلام فورى

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

فى راس سدر هتقدر تستمتع باجمل فيو للبحر والاكوا بارك وتستلم شاليهك فورا وسط كل الخدمات فندق 5 نجوم و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: لرفاهيتك امتلك شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لرفاهيتك امتلك شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش الرفاهية واستمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة واستلم شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 105.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

15/2/2020
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