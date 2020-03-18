شاليهك في راس سدر علي البحر وبدون فوائد

(للبيع)
|امتلك شاليه في راس سدر وهتستمع بأحلي جو واجمل بحر مع اسرتك وبمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك و تراك للدراجات ومنطقة ملاعب ونادي رياضي وخدمات تانية كتير يلا متستناش كتير وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|57,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056321
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