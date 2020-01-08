شاليهك في راس سدر علي البحر وبأقل الاسعار

(للبيع)
|امتلك في لاسيرينا باي شاليهك علي البحر بأقل الاسعار واستمتع وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وهتستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومول تجاري وغيرهم كتير كلمنا فورا علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|68,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048237
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