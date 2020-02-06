شاليهك في راس سدر علي البحر بدون فوائد

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي البحر بدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بأجمل الاسعار بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وشاليهك وسط كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومحلات تجارية وخدمات تانية كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك علي اجمل بحر في راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 63,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/2/2020
رقم الإعلان: 2051858
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وفرح اولادك - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وفرح اولادك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وامتلك شاليه في راس سدر بعيد عن الزحمة وهتصيف في هدوء واسترخاء وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

53,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: قعدة حلوة ع البحر انت وعيلتك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قعدة حلوة ع البحر انت وعيلتك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

قضى وقتك معانا فى راس سدر واستمتع انت وعيلتك بقعدة ع البحر وسط خدماتك مارينا للصيد وحمامات سباحة ومل.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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159,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك وسط الطبيعة الخلابة فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك وسط الطبيعة الخلابة فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك دلوقتى فى جولدن بيتش وسط الطبيعة الخلابة وكمان افضل الخدمات مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمامات.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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183,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر والحق الفرصة قبل ماتفوتك - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر والحق الفرصة قبل ماتفوتك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر واستمتع بأجمل بحر واحلي جو معتدل طول ايام السنة وهتستمتع بكل ال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

76,000 جنيه

5/2/2020
صورة الاعلان: استمتع بالفيو الرائع واستجم في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالفيو الرائع واستجم في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

5/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالتقسيط المريح في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بالتقسيط المريح في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا با.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

53,000 جنيه

4/2/2020
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صورة الاعلان: شاليهك جمب كل خدماتك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك جمب كل خدماتك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

هو المصيف ايه غير روقان وهدوء وفصلان من الشغل عشان كدة بأمتلاكك شاليه في راس سدر بقرية لاسيرينا باي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: جهز شنطتك وتعالى صيف وشتى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

جهز شنطتك وتعالى صيف وشتى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

تعالى صيف وشتى فى راس سدر واستلم شاليهك فورا بحديقة وسط خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة ومرسى اليخوت .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: يومك هيبتدى ع اجمل شروق للشمس فى جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

يومك هيبتدى ع اجمل شروق للشمس فى جولدن بيتش

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع باجمل شروق للشمس فى راس سدر وانت فى شاليهك دور تانى بروف (3 غرف منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

192,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: ابدأ يومك بقاعدة حلوة علي البحر وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ابدأ يومك بقاعدة حلوة علي البحر وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

ابدأ يومك بقاعدة حلوة علي البحر مع عيلتك وهتلاقي كل اللي انت عاوزه واولادك هيلعبوا براحتهم في حمامات.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: خليك لذيذ وخدلك شاليه في راس سدر من غير تفكير - في جنوب سيناء مصر

خليك لذيذ وخدلك شاليه في راس سدر من غير تفكير

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

خليك في اللذيذ وخدلك شاليه في راس سدر ليك ولاولادك وروح قضي فيه الويك اند براحتك في اي وقت طول ايام .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: عايز تفرح اولادك امتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عايز تفرح اولادك امتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عايز تفرح اولادك امتلك شاليه في راس سدر وصيف كل شوية صيف او شتا وكمان ممكن تستثمر في اي وقت زي مانت .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: في راس سدر شاليهك بالتقسيط المريح - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر شاليهك بالتقسيط المريح

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر واسترخي براحتك في كل هدوء وبأقل الاسعار ومن غير اي فوائد وبالتقسيط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: غير جو وروح صيف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

غير جو وروح صيف في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتكل في لاسيرينا باي راس سدر وغير جو في شاليهك الجديد وصيف براحتك في اي وقت مع عيلتك او اصحابك وجمب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: استلم دلوقتى شاليهك وقسط بعدين فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استلم دلوقتى شاليهك وقسط بعدين فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك دلوقتى فى راس سدر 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس واستم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

30/1/2020
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