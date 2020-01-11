(للبيع)
|امتلك شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار ومش هتلاقي السعر ده في اي مكان تاني وجمب كل الخدمات اكوا بارك ومارينا للصيد وحمامات سباحة ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير كتير وشاليهك 75م 2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|52,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048493
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