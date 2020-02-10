شاليهك في راس سدر بأحلي رووف واجمل فيو

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك برووف علي البحر وشوف اجمل فيو من شاليهك واستمتع مع اولادك بالاكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومنطقة ملاعب وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|75,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052259
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