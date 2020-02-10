شاليهك في راس سدر بأحلي رووف واجمل فيو

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر بأحلي رووف واجمل فيو - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليهك برووف علي البحر وشوف اجمل فيو من شاليهك واستمتع مع اولادك بالاكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومنطقة ملاعب وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 75,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/2/2020
رقم الإعلان: 2052259
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10/2/2020
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9/2/2020
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8/2/2020
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(للبيع)

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8/2/2020
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(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

علي اجمل فيو للاند سكيب امتلك شاليهك في راس سدر واولادك هيبقوا فرحانين وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبش.
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56,000 جنيه

8/2/2020
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صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي البحر بدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر علي البحر بدون فوائد

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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6/2/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وفرح اولادك - في جنوب سيناء مصر

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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

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6/2/2020
صورة الاعلان: قعدة حلوة ع البحر انت وعيلتك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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6/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك وسط الطبيعة الخلابة فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك وسط الطبيعة الخلابة فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر والحق الفرصة قبل ماتفوتك - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر والحق الفرصة قبل ماتفوتك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

76,000 جنيه

5/2/2020
صورة الاعلان: استمتع بالفيو الرائع واستجم في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالفيو الرائع واستجم في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر واستمتع بالفيو الرائع واستجم واسترخي براحتك بدون ازعاج ومن غير زحمة يعني هتصي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

5/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالتقسيط المريح في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بالتقسيط المريح في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا با.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

53,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك جمب كل خدماتك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك جمب كل خدماتك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

هو المصيف ايه غير روقان وهدوء وفصلان من الشغل عشان كدة بأمتلاكك شاليه في راس سدر بقرية لاسيرينا باي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: جهز شنطتك وتعالى صيف وشتى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

جهز شنطتك وتعالى صيف وشتى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

تعالى صيف وشتى فى راس سدر واستلم شاليهك فورا بحديقة وسط خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة ومرسى اليخوت .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

4/2/2020
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