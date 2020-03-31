شاليهك في بالم بيتش وسط خدمات ملهاش مثيل

(للتقسيط)
|امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 100م بروف مميز (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام )عشان تستمتع باحلى حفلات الشواء والباربكيو وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل كافيهات ومطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة كل ده فى لاسيرينا بالم بيتش بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|197,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057120
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