شاليهك في العين السخنة بمقدم 112000

اجازتك هتكون احلي امتلك شاليهك بروف بمساحة 110م (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف واسع )ومفاجات كتير مستياك مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01013937774 ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب