شاليهك في السخنة وسط المعالم الحضارية ونهر النيل

دلوقتي امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأجمل فيو للمعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول وبرج القاهرة والقلعة وكمان نهر النيل كل ده جمب شاليهك ومساحته ((65م )) تشطيب سوبير لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكماااان الفرش هدية وخدمات كلها جمب شاليهك من مول تجاري وكيدز اريا ومسجد وحمامات سباحة واكوا بارك والعاب ترفيهية كتير منها الباراشوت والبنانا بوت وخدمات تانية كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة