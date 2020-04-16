شاليهك في السخنة وسط المعالم الحضارية ونهر النيل

(للتقسيط)
|دلوقتي امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأجمل فيو للمعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول وبرج القاهرة والقلعة وكمان نهر النيل كل ده جمب شاليهك ومساحته ((65م )) تشطيب سوبير لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكماااان الفرش هدية وخدمات كلها جمب شاليهك من مول تجاري وكيدز اريا ومسجد وحمامات سباحة واكوا بارك والعاب ترفيهية كتير منها الباراشوت والبنانا بوت وخدمات تانية كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|165,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058044
155,000 جنيه
190,000 جنيه
213,000 جنيه
112,000 جنيه
113,000 جنيه
153,000 جنيه
188,000 جنيه
160,000 جنيه
188,000 جنيه
109,000 جنيه
252,000 جنيه
167,000 جنيه
172,000 جنيه
121,000 جنيه
161,000 جنيه