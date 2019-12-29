شاليهك في السخنة تشطيب سوبر لوكس مفروش

(للبيع)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة تشطيب سوبر لوكس وبالفرررش وبأقل الاسعار وهتدفع مقدم بسيط وبالتقسيط المريح ومن غير اي فوايد وكمان جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومنطقة ملاعب وجيم وسبا وجاكوزي وخدمات تانية كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وكماااان مفروش يلا مستني ايه كلمنا علي 01279848994 والحق العرض
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|98,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046957
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