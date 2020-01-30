شاليهك في السخنة تشطيب سوبر لوكس بالفرش

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة وصيف مع اولادك في ترفيه والاستمتاع بالاكوا بارك وحمامات السباحة وشوف الاهرامات وابو الهول والقلعة ونهر النيل وغيرهم كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط اتصل علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051006
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