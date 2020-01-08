شاليهك في السخنة بأقل مقدم وبالتقسيط المريح

(للتقسيط)
|شاليهك في السخنة وسط المساحات الخضرا وحمامات السباحة والاكوا بارك وجمب نهر النيل وبرج القاهرة اللي بيضم عدد كبير من المطاعم والكافيهات وجمب كل الخدمات مول تجاري وكيدز اريا وجيم وجاكوزى وسبا وغيرهم كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|103,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048058
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