شاليهك في السخنة بأقل مقدم وبالتقسيط المريح

(للبيع)
|امتلك شاليهك في السخنة واستمتع بأحلي فيو علي حمامات سباحة واكوا بارك واحلي صيد و اطلع رحلات باليخت براحتك في اي وقت وهتقدر تروح شاليهك في اي وقت في السنة وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والمفاجأة ان الفرش هدية وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|92,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048227
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