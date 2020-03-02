شاليهك في السخنة ارضي بحديقة علي الاكوا بارك

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة ارضي بحديقة واستمتع بأحلي فيو علي الاكوا بارك واطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة وكمان هتستمتع بحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز والعاب مائية منها البراشوت والبنانا بوت وغيرهم كتير وشاليهك (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة