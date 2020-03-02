شاليهك في السخنة ارضي بحديقة علي الاكوا بارك

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صورة الاعلان: شاليهك في السخنة ارضي بحديقة علي الاكوا بارك - في السويس مصر

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امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة ارضي بحديقة واستمتع بأحلي فيو علي الاكوا بارك واطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة وكمان هتستمتع بحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز والعاب مائية منها البراشوت والبنانا بوت وغيرهم كتير وشاليهك (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 165,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054853
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علي اجمل بحر هتقضي احلي مصيف في السخنة

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197,000 جنيه

29/2/2020
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صورة الاعلان: وسط افضل الخدمات امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

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29/2/2020
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28/2/2020
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28/2/2020
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امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي اكبر اكوا بارك

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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28/2/2020
صورة الاعلان: باسعار مميزة امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

باسعار مميزة امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

هتقدر تمتلك شاليه بسعر مميز فى بالم بيتش السخنة وتستمتع بكل خدماتك مطاعم وكافيهات واكبر اكوا بارك وح.
العنوان:

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القسم: 

173,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: لحياة هادية واجمل شاطئ تعالى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

لحياة هادية واجمل شاطئ تعالى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

154,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: عيش الهدوء والجمال وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

عيش الهدوء والجمال وامتلك شاليهك فى السخنة

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

152,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: فرصتك فى الاستثمار باقل الاسعار فى السخنة - في السويس مصر

فرصتك فى الاستثمار باقل الاسعار فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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175,000 جنيه

24/2/2020
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امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل

(للبيع)

- في السويس مصر

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24/2/2020
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