شاليهك في السخنة ارضي بحديقة علي الاكوا بارك

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة ارضي بحديقة واستمتع بأحلي فيو علي الاكوا بارك واطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة وكمان هتستمتع بحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز والعاب مائية منها البراشوت والبنانا بوت وغيرهم كتير وشاليهك (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|165,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054853
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