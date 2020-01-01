(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في ارقي قرية في السخنة وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وخدمات تانية كتير وشاليهك 90م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس مفروش وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|93,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047606
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