(للبيع)
|شاليهك فى العين السخنة ، احجز وقسط علي 8 سنوات فى اميز منتجع بالعين السخنة ، ادفع مقدم بسيط واحجز وحدتك المنتجع متكامل الخدمات " لاجونز – اكوابارك – كلوب هاوس – مارينا " احجز وحدتك فى مشروع باى مونت العين السخنة - دقايق من بوابات السخنة " الزعفرانة" تتنوع مساحات الوحدات مابين " استوديو – شاليهات – فيلات – تاون هاوس فلور " تبدأ المساحات من 90 متر الى 250 متر الوحدات كاملة التشطيب بالتكيفات والمطابخ والانفنتى بول والحديقة الخاصة بكل وحدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053294
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