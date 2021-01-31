شاليهك ع المفتاح وبروف مميز فى بلوبلوالسخنة

(للبيع)
|بتدور ع صيف احلى لاولادك جهز شنطتك وتعالى امتلك شاليه فى بلو بلو السخنة قريب من نادي صحي ورياضي و حمامات سباحة و منطقة تصوير و كل الخدمات اللى هتحتاجها كلها استلام فورى قريبة من شاليهك بروف ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) ب 289 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فورا فى العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|289,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082188
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