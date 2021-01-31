شاليهك ع المفتاح وبروف مميز فى بلوبلوالسخنة

بتدور ع صيف احلى لاولادك جهز شنطتك وتعالى امتلك شاليه فى بلو بلو السخنة قريب من نادي صحي ورياضي و حمامات سباحة و منطقة تصوير و كل الخدمات اللى هتحتاجها كلها استلام فورى قريبة من شاليهك بروف ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) ب 289 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فورا فى العين السخنة