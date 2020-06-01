(للبيع)
|استلم شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 125 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بروف قريب من حمامات سباحة واكوا بارك وكافيهات استلام فورى وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستلم شاليهك ع المفتاح فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|208,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060076
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