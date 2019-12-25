شاليهك ع البحر فرصة لن تتكرر في راس سدر

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صورة الاعلان: شاليهك ع البحر فرصة لن تتكرر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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فرصتك بأمتلاك شاليه في راس سدر علي البحر لن تتكرر وجمب كل احتياجاتك مول تجاري ومنطقة ملاعب وتراك للدراجات ومطاعموكافيهات وخدمات تانية كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 57,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/12/2019
رقم الإعلان: 2046618
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صورة الاعلان: راس سدر احلي مع اصحابك - في جنوب سيناء مصر

راس سدر احلي مع اصحابك

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25/12/2019
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متأجرش تانى وامتلك في راس سدر

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(للبيع)

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24/12/2019
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24/12/2019
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(للبيع)

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العنوان:

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23/12/2019
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صورة الاعلان: فرصتك لسة موجودة بأمتلاكك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فرصتك لسة موجودة بأمتلاكك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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23/12/2019
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العنوان:

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23/12/2019
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العنوان:

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القسم: 

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23/12/2019
صورة الاعلان: ماتضيعش وقتك اكتر من كده واستلم شاليهك فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ماتضيعش وقتك اكتر من كده واستلم شاليهك فورى فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

23/12/2019
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انتهز فرصة العروض المميزة فى جولدن بيتش استلام فورى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس فى راس سدر (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) واستمتع باجمل بحر م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

22/12/2019
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عيش حياة الرفاهية والجمال فى راس سدر استلام فورى

(للبيع)

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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22/12/2019
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(للبيع)

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52,000 جنيه

22/12/2019
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واستمتع بجمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 120م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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22/12/2019
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(للبيع)

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العنوان:

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200,000 جنيه

22/12/2019
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