شاليهك ع اجمل منظر جمالى فى راس سدر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليهك ع اجمل منظر جمالى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك شاليه فى راس سدر ع اجمل منظر جمالى للمساجات الخضراء والبحيرات الصناعية قريب من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة 120 م (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) استلام فورى وبالتقسيط ع 72 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستمتع باجمل صيف فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 203,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/5/2020
رقم الإعلان: 2059753
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: صيف في راس سدر براحتك وامتلك شاليهك بحديقة - في جنوب سيناء مصر

صيف في راس سدر براحتك وامتلك شاليهك بحديقة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

صيفك في راس سدر علي مزاجك وفي خصوصية كاملة في حديقة شاليهك واولادك هيلعبوا براحتهم وانت مطن عليهم وم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

76,000 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: عيش احلي ايام حياتك وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش احلي ايام حياتك وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر بأقل سعر وعيش احلي ايام حياتك في مصيفك مع اولادك بالتقسيط المريح وبدون فوائد .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

87,000 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: في راس سدر هتستمتع بالبحر علي اجمل شاطئ رملي - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر هتستمتع بالبحر علي اجمل شاطئ رملي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في لاسيرينا باي واستمتع بالبحر مع اولادك او مع اصحابك علي اجمل شاطئ رملي في راس سدر وشاليهك 75.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

18/5/2020
صورة الاعلان: فرح اولادك وخدهم و روح علي راس سدر واستمتعوا بأحلي مصيف - في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وخدهم و روح علي راس سدر واستمتعوا بأحلي مصيف

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

في راس سدر خد اولادك وروحوا استمتعوا بالمصيف وخليهم فرحانين وامتلك شاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

81,000 جنيه

18/5/2020
صورة الاعلان: فى راس سدر هتستلم شاليهك فورا - في جنوب سيناء مصر

فى راس سدر هتستلم شاليهك فورا

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس قريب من كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة 130م (2 غرفة نوم +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

15/5/2020
صورة الاعلان: عيش حياتك واستلم فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش حياتك واستلم فورى فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عيش حياتك مع عيلتك وامتلك شاليه 120 م (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من حمامات سباح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

15/5/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: امتلك شاليه دور ارضى بحديقة ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه دور ارضى بحديقة ف راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك استلام فورى دور ارضى بحديقة فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 125 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: في راس سدر هتعمل كل اللي نفسك فيه - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر هتعمل كل اللي نفسك فيه

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر واعمل اللي نفسك فيه وصيف براحتك مع عيلتك او اصحابك في اي وقت طول السنة وشاليه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: شوف احلي فيو للبحر من شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شوف احلي فيو للبحر من شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

في راس سدر استمتع بأحلي فيو للبحر من شاليهك واستثمر براحتك في اي وقت طول ايام السنة وكل خدماتك جمب ش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه علوى بروف فى جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه علوى بروف فى جولدن بيتش

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك علوى بروف فى جولدن بيتش راس سدر استلام فورى باجمل اطلالة ع اكوا بارك وحمامات السباحة 105 م (2.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: في راس سدر شاليهك علي اجمل فيو علي البحر - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر شاليهك علي اجمل فيو علي البحر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

في راس سدر امتلك شاليهك علي اجمل فيو للبحر وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومحلات تجارية وكيد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: رجع لمة العيلة من جديد وروح علي راس سدر - في جنوب سيناء مصر

رجع لمة العيلة من جديد وروح علي راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر هترجع لمة العيلة من جديد وهتستمتع بأحلي جو طول السنة و ده لاعتدال جوها وشا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

82,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: شاليهك بالرووف في راس سدر وشوف البحر من مكانك - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بالرووف في راس سدر وشوف البحر من مكانك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليه بالرووف وشوف البحر من شاليهك واستمتع بأحلي فيو وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

79,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: خدلك شاليه بحديقة واستمتع بالخصوصية في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

خدلك شاليه بحديقة واستمتع بالخصوصية في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه بحديقة في راس سدر وخلي اولادك يلعبوا براحتهم واعمل احلي عزومات لعيلتك .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

88,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: شاليهك استلام فورى وبالتقسيط ع 10 سنين قى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك استلام فورى وبالتقسيط ع 10 سنين قى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى فى راس سدر 125 م (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

273,000 جنيه

9/5/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager