شاليهك علي نهر النيل بالتقسيط المريح في السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل والاهرامات وابو الهول والقلعة ومعبد الكرنك ومعبد ابو سمبل ومعالم حضارية كتير وشاليهك جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050651
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