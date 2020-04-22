شاليهك علي حمامات السباحة والاكوا بارك في راس سدر

(للتقسيط)
|فرح اولادك وامتلك شاليه خاص بيك في راس سدر علي حمامات السباحة والاكوا بارك واطمن علي اولادك وهما بيلعبوا قدامك وسط امن وحراسة 24 ساعة وخدمات القرية كلها جمب شاليهك من مطاعم وكافيهات ومول تجاري وملاعب رياضية وغيرهم كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبدون فوائد وبالقسيط المريح اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|76,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058362
63,000 جنيه
150,000 جنيه
134,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
19,500 جنيه
112,000 جنيه
1,600,000 جنيه