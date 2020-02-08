شاليهك علي اجمل لاند سكيب في راس سدر

(للتقسيط)
|علي اجمل فيو للاند سكيب امتلك شاليهك في راس سدر واولادك هيبقوا فرحانين وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس و وسط كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وامن وحراسة 24 ساعة وخدمات تانية كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا حالا كلمنا علي 01279848994 واعرف اسم القرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|56,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051998
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