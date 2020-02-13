شاليهك علي اجمل فيو في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليهك علي اجمل فيو في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

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شاليهك في لاسيرينا السخنة علي اجمل فيو علي حمامات السباحة والاكوا بارك وهتستمتع بأحلي الخدمات مول تجاري ومنطقة ملاعب وفندق ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 106,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/2/2020
رقم الإعلان: 2052673
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بجنينة جميلة امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بجنينة جميلة امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع مع عيلتك باجمل جنينة جميلة وسط خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة ومارينا للصيد شاليهك 110 م تشطي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

176,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: بروف مميز ع اكوا بارك هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بروف مميز ع اكوا بارك هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بروف مميز هتستمتع باجمل حفلات الشواء والباربكيو وانت فى شاليهك 115م تشطيب سوبر لوكس (2 غرف نوم +ريسب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

156,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: لمة العيلة حلوة بس علي بحر السخنة هتبقي احلي واحلي - في السويس مصر

لمة العيلة حلوة بس علي بحر السخنة هتبقي احلي واحلي

(للتقسيط)

- في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة لمة العيلة هتبقي احلي بأمتلاكك شاليه علي الاكوا بارك واسهروا براحتكوا في احلي مطا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع دور اول بتراس وسط رفاهيتك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع دور اول بتراس وسط رفاهيتك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من مطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة واستمتع بهواية الصيد ع ماري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شاليه بروف للبيع فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه بروف للبيع فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

بروف مميز امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 90م (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

121,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: فرح اولادك وامتلك في السخنة عي الاكوا بارك - في السويس مصر

فرح اولادك وامتلك في السخنة عي الاكوا بارك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك واستمتع بأحلي فيو وخلي اولادك يلعبوا قدامك وانت مطمن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

12/2/2020
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صورة الاعلان: عيش احلي ايام حياتك وامتلك شاليه في السخنة ع فيو الاهرامات وابو الهول - في السويس مصر

عيش احلي ايام حياتك وامتلك شاليه في السخنة ع فيو الاهرامات وابو الهول

(للبيع)

- في السويس مصر

بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة هتعيش احلي ايام حياتك علي اجمل فيو للاهرامات وابو الهول والقلعة وم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

116,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: استمتع بأجمل رمال فيروزية وامتلك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

استمتع بأجمل رمال فيروزية وامتلك في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وصيف علي أجمل بحر صافي واولادك هيستمتعوا بالاكوا بارك وحمامات السباحة وهتسه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: شوف السينما كل يوم وانت في شاليهك بالسخنة - في السويس مصر

شوف السينما كل يوم وانت في شاليهك بالسخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة شاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

110,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: شاليه بحديقة للبيع فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه بحديقة للبيع فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك بحديقة مميزة فى لاسيرينا بالم بيتش عشان تعيش حياة بخصوصية ملهاش مثيل وسط كل الخدمات اكو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

125,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: بتدور ع الامان ليك ولعيلتك تعالى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بتدور ع الامان ليك ولعيلتك تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

ماتدورش كتير وتعالى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باجمل بحر وشاطئ رملى وسط خدماتك كافيهات ومطاعم وسينما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

148,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع وسط الخدمات فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع وسط الخدمات فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

وسط خدماتك امتلك شاليهك فى السخنة اكوا بارك للكبار والاطفال وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم شاليهك 110.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

181,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بموقع مميز فى لاسيرنا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع بموقع مميز فى لاسيرنا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه بموقع مميز جدا 125م تشطيب سوبر لوكس (ريسبشن +2 حمام +3 غرف نوم +مطبخ امريكى ) قريب من ما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنة وسيب الفرش علينا - في السويس مصر

امتلك شاليه في السخنة وسيب الفرش علينا

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة والفرش هدية من عندنا واستمتع بأجمل جو في السخنة وصيف مع عيلتك او اصح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: متستغربش لما تعرف ان شاليهك قدام النيل في السخنة - في السويس مصر

متستغربش لما تعرف ان شاليهك قدام النيل في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

ايوة متستغربش لما تعرف ان شاليهك قدام النيل لانك هتصيف في لاسيرينا السخنة وكمان جمب المعالم الحضارية.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

122,000 جنيه

10/2/2020
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