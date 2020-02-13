شاليهك علي اجمل فيو في لاسيرينا السخنة

(للبيع)
|شاليهك في لاسيرينا السخنة علي اجمل فيو علي حمامات السباحة والاكوا بارك وهتستمتع بأحلي الخدمات مول تجاري ومنطقة ملاعب وفندق ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|106,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052673
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