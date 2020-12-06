شاليهك على البحر

امتلك شاليهك فى قلب مدينة الجلالة فى العين السخنة برؤية واضحة للبحر ، بمساحة 105 م امتلك شاليهك (غرفتين و ريسبشن وحمام ) تشطيب كامل بالتكيفات والجراج هدية،عندنا هتلاقى اعلى مستوى للرفاهية لان جبنالك اكوا بارك و ومطاعم وكافيهات وحمامات سباحة ومنطقة تجارية ، لا وكمان cabin على البحر ع طول وكمان عمالنالك المصعد الجبلى فى القرية ودى حاجة بتميز قريتنا عن اى قرية تانية لمعرفة تفاصيل اكتر عن الوحدات المتاحة والمساحات اتصل الان على 01050083069 وواتساب على نفس الرقم