شاليهك على البحر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
امتلك شاليهك فى قلب مدينة الجلالة فى العين السخنة برؤية واضحة للبحر ، بمساحة 105 م امتلك شاليهك (غرفتين و ريسبشن وحمام ) تشطيب كامل بالتكيفات والجراج هدية،عندنا هتلاقى اعلى مستوى للرفاهية لان جبنالك اكوا بارك و ومطاعم وكافيهات وحمامات سباحة ومنطقة تجارية ، لا وكمان cabin على البحر ع طول وكمان عمالنالك المصعد الجبلى فى القرية ودى حاجة بتميز قريتنا عن اى قرية تانية لمعرفة تفاصيل اكتر عن الوحدات المتاحة والمساحات اتصل الان على 01050083069 وواتساب على نفس الرقم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضوى
التليفون: 01050083069

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: السخنه- السويس
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/12/2020
رقم الإعلان: 2075338
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