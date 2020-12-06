شاليهك على البحر

شاليهك الان بفيو على البحر بقلب مدينة الجلاله قبل #بورتو ب 9 كيلو وبعد فندق موفنبيك ب 7 كيلو بجوار الـ club hous و جميع الخدمات الترفيهيه اعلى مستوى للرفاهية و عمالنالك المصعد الجبلى فى القرية ودى حاجة بتميز قريتنا عن اى قرية تانية ، كل ده بمقدم 199 الف بس وتقسط الباقى على 8 سنوات وتمتلك شاليه 3 غرف وريسبشن و2 حمام لمعرفة تفاصيل اكتر عن الوحدات المتاحة والمساحات اتصل الان على 01050083069 واتساب على نفس الرقم