(للبيع)
|#شاليه_للبيع امتلك شاليهك على البحر فى قلب مدينة #الجلالة فى #العين_السخنه شاليهك فى قلب مدينة الجلالة فى العين السخنه فى منتجع باى مونت على البحر بمساحة 105 متر (غرفتين + ريسبشن +حمام ) متشطب بالتكيفات وكابينة المطبخ والجراج هدية شاليهك فى قلب مدينة الجلالة فى العين السخنه فى منتجع باى مونت على البحر بمقدم ٨ % وتقسيط الباقى على٨ سنوات للاستفسار فون أو واتساب على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|السخنه- السويس
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074879
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411,000 جنيه
397,000 جنيه
335,000 جنيه
315,000 جنيه
431,000 جنيه