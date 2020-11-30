#شاليه_للبيع امتلك شاليهك على البحر فى قلب مدينة #الجلالة فى #العين_السخنه شاليهك فى قلب مدينة الجلالة فى العين السخنه فى منتجع باى مونت على البحر بمساحة 105 متر (غرفتين + ريسبشن +حمام ) متشطب بالتكيفات وكابينة المطبخ والجراج هدية شاليهك فى قلب مدينة الجلالة فى العين السخنه فى منتجع باى مونت على البحر بمقدم ٨ % وتقسيط الباقى على٨ سنوات للاستفسار فون أو واتساب على 01050083069