شاليهك على البحر

(للبيع)
|فرصة!! #شاليه_للبيع فى منتجع باى مونت فى قلب #مدينةالجلالة ؛ View مفتوح على البحر فى #العين_السخنة شاليهك فى قلب مدينة الجلالة فى العين السخنه فى منتجع باى مونت على البحر و بعد فندق موفينبيك ب 5 كيلو شاليهك فى قلب مدينة الجلالة فى العين السخنه فى منتجع باى مونت على البحر بمساحة 144 متر ( 3 غرف +2 حمام + ريسبشن + مطبخ ) متشطب بالتكيفات ، الجراج هدية شاليهك فى قلب مدينة الجلالة فى العين السخنه على البحر بمقدم 200 الف فقط وتقسيط الباقى على 8 سنوات 🔥 للاستفسار اتصل على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|السخنه- السويس
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074878
86,000 جنيه
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