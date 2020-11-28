(للبيع)
|#شاليه_للبيع امتلك شاليهك على البحر فى قلب مدينة #الجلالة فى #العين_السخنه بمساحة 105 متر (غرفتين + ريسبشن +حمام ) متشطب بالتكيفات وكابينة المطبخ والجراج هدية 🔥 أعلى مستوى من الرفاهية لأن جبنالك أكوا بارك ومطاعم وكافيهات و pools و منطقة تجارية و Cabins بمقدم ٨ % وتقسيط الباقى على ٨ سنوات فون أو واتساب على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- العين السخنه
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074521
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