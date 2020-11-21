#شاليه_للبيع امتلك شاليهك على البحر فى قلب مدينة #الجلالة فى #العين_السخنه بمساحة 105 متر (غرفتين + ريسبشن +حمام ) متشطب بالتكيفات وكابينة المطبخ والجراج هدية 🔥 أعلى مستوى من الرفاهية لأن جبنالك أكوا بارك ومطاعم وكافيهات و pools و منطقة تجارية و Cabins بمقدم ٨ % وتقسيط الباقى على ٨ سنوات للتواصل 01050083069