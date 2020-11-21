شاليهك على البحر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
فرصة!! #شاليهللبيع فى منتجع باى مونت فى قلب #مدينةالجلالة ؛ View مفتوح على البحر فى #العين_السخنة بعد فندق موفينبيك ب 5 كيلو بمساحة 144 متر ( 3 غرف +2 حمام + ريسبشن + مطبخ ) متشطب بالتكيفات ، الجراج هدية شاليهك على فيو مفتوح و Cabins و مصعد جبلى بيلف القرية كلها وده ميزة بتميزنا عن اى قرية تانية بمقدم 200 الف فقط وتقسيط الباقى على 8 سنوات 🔥 للاستفسار اتصل على 01050083069 #شاليه_للبيع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضوى
التليفون: 01050083069

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - العين السخنه
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/11/2020
رقم الإعلان: 2073397
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