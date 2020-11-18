شاليهك على البحر

فرصة!! #شاليهللبيع فى منتجع باى مونت فى قلب #مدينةالجلالة ؛ View مفتوح على البحر فى #العين_السخنة بعد فندق موفينبيك ب 5 كيلو بمساحة 144 متر ( 3 غرف +2 حمام + ريسبشن + مطبخ ) متشطب بالتكيفات ، الجراج هدية شاليهك على فيو مفتوح و Cabins و مصعد جبلى بيلف القرية كلها وده ميزة بتميزنا عن اى قرية تانية بمقدم 200 الف فقط وتقسيط الباقى على 8 سنوات 🔥 للاستفسار اتصل على 01050083069