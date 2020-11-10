شاليهك على البحر

#العين_السخنة دلوقتى فى قلب #مدينة_الجلالة جنب الميناء وقبل #بورتو ب 9 كيلو وبعد فندق موفنبيك ب 7 كيلو تقدر تمتك شاليه على البحر ب VIEW مفتوح يعنى اعلى مستوى للرفاهية لان جبنالك اكوا بارك و ومطاعم وكافيهات وحمامات سباحة ومنطقة تجارية ، لا وكمان cabin على البحر ع طول وبمساحات مميزة جدا لا وكمان عمالنالك المصعد الجبلى فى القرية ودى حاجة بتميز قريتنا عن اى قرية تانية ،كل ده بمقدم 199 الف بس وتقسط الباقى على 8 سنوات وتمتلك شاليه 3 غرف وريسبشن و2 حمام لمعرفة تفاصيل:01050083069