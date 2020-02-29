شاليهك رؤية كاملة للبحر بفيو رائع بمقدم 100 الف في اجدد القري السخنة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شاليهك رؤية كاملة للبحر دا كان زمان دلوقت كل مكان في شاليهك تقدر تشوف من البحر من غرفة نومك او غرفة نوم اولادك او من الريسبشن او من التراس يعني انت عايش علي البحر 24 ساعة في اليوم بمقدم 100 الف جنية وبالتقسيط علي 9 سنين امتلك شاليهك وخليك علي البحر . للتفاصيل كلمنا 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/2/2020
رقم الإعلان: 2054603
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع شاليه 125 م في العين السخنة - في العين السخنة مصر

للبيع شاليه 125 م في العين السخنة

(للبيع)

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بموقع متميز هتمتلك شاليهك برؤية كاملة للبحر ، كل وحدات القرية كاملة التشطيب بالتكيفات والمطابخ بمساح.
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150,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: متفوتش الفرصة وامتلك وحدتك فى قريتنا بالسخنة - في العين السخنة مصر

متفوتش الفرصة وامتلك وحدتك فى قريتنا بالسخنة

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بمقدم 5% فقط وتقسيط على 8 سنين ، فرصتك انك تقضى اجازتك بشكل مختلف ، فى قريتنا هتمتلك شاليهك بسعر ممي.
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150,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك على بحر السخنة - في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك على بحر السخنة

(للبيع)

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امتلك شاليهك صف اول على بحر – شاطئ رملى ، شاليهك بفيو البحر من كل الغرف ، من اول ماهتدخل القرية هتفص.
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150,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك فى ارقى قرية بالعين السخنة - في العين السخنة مصر

شاليهك فى ارقى قرية بالعين السخنة

(للبيع)

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بارقى قرية بالعين السخنة هتستلم فورى شاليهك متشطب سوبر لوكس ، بفيو بحر من كل الاتجاهات ، وحواليه كل .
القسم: 

150,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: ادفع مقدم واستلم فورى شاليهك فى السخنة - في العين السخنة مصر

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(للبيع)

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تعاقد الان بمقدم واستلم فورى شاليهك فورى فى العين السخنة كامل التشطيب سوبر لوكس ، برؤية كاملة لبحر ا.
القسم: 

150,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك فى السخنة بمقدم 120 الف - في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك فى السخنة بمقدم 120 الف

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك فى السخنة بمقدم 120 الف واطول فترة سداد ، باستلام كامل التشطيب بالتكيفات والمطابخ وقسط .
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120,000 جنيه

28/2/2020
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صورة الاعلان: شاليه للبيع فى السخنة "3 غرف + 2 حمام " - في العين السخنة مصر

شاليه للبيع فى السخنة "3 غرف + 2 حمام "

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

بمقدم بسيط هتمتلك شاليهك فى السخنة كامل التشطيب بالتكيفات والمطابخ ، شاليهك باطول فترة سداد ، شاليهك.
القسم: 

180,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: ادفع مقدم واستلم شاليهك فورى فى السخنة - في العين السخنة مصر

ادفع مقدم واستلم شاليهك فورى فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

دلوقتى تقدر تستلم فورى شاليهك فى السخنة كامل التشطيب " سوبر لوكس" فى قرية متكاملة الخدمات . .
القسم: 

150,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك فى اميز مكان فى السخنة - في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك فى اميز مكان فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

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القسم: 

150,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: امتلك بيتك التانى فى السخنة بمقدم 150 الف - في العين السخنة مصر

امتلك بيتك التانى فى السخنة بمقدم 150 الف

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

دقايق من بوابات السخنة هتكون فى بيتك التانى على بحر السخنة ، فى قريتنا هتمتلك شاليهك برؤية مميزة للب.
القسم: 

150,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: 60 دقيقة من القاهرة ، شاليهك فى السخنة - في العين السخنة مصر

60 دقيقة من القاهرة ، شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

60 دقيقة من القاهرة وهتكون فى شاليهك متشطب سوبر لوكس بالتكيفات فى العين السخنة ، شاليهك بيطل على الب.
القسم: 

150,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: عيش على البحر فى شاليهك فى السخنة - في العين السخنة مصر

عيش على البحر فى شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

عيش على البحر فى شاليهك فى السخنة باقل مقدم 5% امتلك شاليهك وعيش على البحر فى العين السخنة ، هتسمتع.
القسم: 

150,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك متشطب متكامل الخدمات بالسخنة - في العين السخنة مصر

شاليهك متشطب متكامل الخدمات بالسخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك فى قريتنا وعيش اسعد لحظاتك فى اجازتك ، سعادتك هتلاقيها مع كل خدمات الترفيه اللى بتقدمها.
القسم: 

150,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك فى السخنة واستمتع بكل لحظه فى اجازتك - في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك فى السخنة واستمتع بكل لحظه فى اجازتك

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

فى قريتنا هتلاقى كل اللى نفسك فيه ، هتلاقى شاليهك ع البحر وسط كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها . شاليهك.
القسم: 

120,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: بمقدم بسيط امتلك شاليهك فى السخنة - في العين السخنة مصر

بمقدم بسيط امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

بتدور على شاليه فى السخنة باسعار مناسبة بخدمات متكاملة ، بمقدم 90 الف هتمتلك شاليهك فى قريتنا كامل ا.
القسم: 

90,000 جنيه

24/2/2020
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