شاليهك رؤية كاملة للبحر بفيو رائع بمقدم 100 الف في اجدد القري السخنة

شاليهك رؤية كاملة للبحر دا كان زمان دلوقت كل مكان في شاليهك تقدر تشوف من البحر من غرفة نومك او غرفة نوم اولادك او من الريسبشن او من التراس يعني انت عايش علي البحر 24 ساعة في اليوم بمقدم 100 الف جنية وبالتقسيط علي 9 سنين امتلك شاليهك وخليك علي البحر . للتفاصيل كلمنا 01211411556