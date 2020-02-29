شاليهك رؤية كاملة للبحر بفيو رائع بمقدم 100 الف في اجدد القري السخنة

(للبيع)
|شاليهك رؤية كاملة للبحر دا كان زمان دلوقت كل مكان في شاليهك تقدر تشوف من البحر من غرفة نومك او غرفة نوم اولادك او من الريسبشن او من التراس يعني انت عايش علي البحر 24 ساعة في اليوم بمقدم 100 الف جنية وبالتقسيط علي 9 سنين امتلك شاليهك وخليك علي البحر . للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054603
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