شاليهك دور تانى ع البحر وكمان استلام فورى فى Malibu

بتدورع شاليه احلامك تعالى ماليبو السخنة وامتلك شاليه برؤية مميزة ع اجمل بحر استلام فورى 92 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكان + حمام ) تشطيب سوبر لوكس وقريب من ارقى وافضل الخدمات اللى ملهاش مثيل كل ده واكتر عندنا فى ماليبو العين السخنة استلام فورى و باقساط مريحة جدا من غير اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وحقق حلمك وامتلك شاليهك فى ماليبو السخنة