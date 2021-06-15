شاليهك دور تانى ع البحر وكمان استلام فورى فى Malibu

(للبيع)
|بتدورع شاليه احلامك تعالى ماليبو السخنة وامتلك شاليه برؤية مميزة ع اجمل بحر استلام فورى 92 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكان + حمام ) تشطيب سوبر لوكس وقريب من ارقى وافضل الخدمات اللى ملهاش مثيل كل ده واكتر عندنا فى ماليبو العين السخنة استلام فورى و باقساط مريحة جدا من غير اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وحقق حلمك وامتلك شاليهك فى ماليبو السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|ماليبو السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|290,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097114
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