شاليهك جمب كل خدماتك في راس سدر

(للتقسيط)
|هو المصيف ايه غير روقان وهدوء وفصلان من الشغل عشان كدة بأمتلاكك شاليه في راس سدر بقرية لاسيرينا باي هتقدر تسترخي يراحتك وانت مطمن علي اولادك وكمان هتقدر تروح في اي وقت طول ايام السنة براحتك وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس جمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|69,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051592
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