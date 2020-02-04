شاليهك جمب كل خدماتك في راس سدر

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليهك جمب كل خدماتك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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هو المصيف ايه غير روقان وهدوء وفصلان من الشغل عشان كدة بأمتلاكك شاليه في راس سدر بقرية لاسيرينا باي هتقدر تسترخي يراحتك وانت مطمن علي اولادك وكمان هتقدر تروح في اي وقت طول ايام السنة براحتك وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس جمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 69,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/2/2020
رقم الإعلان: 2051592
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السعر
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صورة الاعلان: شاليه للبيع بالتقسيط المريح في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بالتقسيط المريح في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا با.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

53,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: جهز شنطتك وتعالى صيف وشتى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

جهز شنطتك وتعالى صيف وشتى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

تعالى صيف وشتى فى راس سدر واستلم شاليهك فورا بحديقة وسط خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة ومرسى اليخوت .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: يومك هيبتدى ع اجمل شروق للشمس فى جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

يومك هيبتدى ع اجمل شروق للشمس فى جولدن بيتش

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع باجمل شروق للشمس فى راس سدر وانت فى شاليهك دور تانى بروف (3 غرف منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

192,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: ابدأ يومك بقاعدة حلوة علي البحر وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ابدأ يومك بقاعدة حلوة علي البحر وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

ابدأ يومك بقاعدة حلوة علي البحر مع عيلتك وهتلاقي كل اللي انت عاوزه واولادك هيلعبوا براحتهم في حمامات.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: خليك لذيذ وخدلك شاليه في راس سدر من غير تفكير - في جنوب سيناء مصر

خليك لذيذ وخدلك شاليه في راس سدر من غير تفكير

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

خليك في اللذيذ وخدلك شاليه في راس سدر ليك ولاولادك وروح قضي فيه الويك اند براحتك في اي وقت طول ايام .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: عايز تفرح اولادك امتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عايز تفرح اولادك امتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عايز تفرح اولادك امتلك شاليه في راس سدر وصيف كل شوية صيف او شتا وكمان ممكن تستثمر في اي وقت زي مانت .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

4/2/2020
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صورة الاعلان: في راس سدر شاليهك بالتقسيط المريح - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر شاليهك بالتقسيط المريح

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر واسترخي براحتك في كل هدوء وبأقل الاسعار ومن غير اي فوائد وبالتقسيط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: غير جو وروح صيف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

غير جو وروح صيف في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتكل في لاسيرينا باي راس سدر وغير جو في شاليهك الجديد وصيف براحتك في اي وقت مع عيلتك او اصحابك وجمب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: استلم دلوقتى شاليهك وقسط بعدين فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استلم دلوقتى شاليهك وقسط بعدين فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك دلوقتى فى راس سدر 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس واستم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

30/1/2020
صورة الاعلان: عيش حياتك علي مزاجك وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش حياتك علي مزاجك وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك الخاص في راس سدر وعيش علي مزاجك وقضي احلي مصيف مع صحابك او اولادك وروح في اي وقت صيف او.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

30/1/2020
صورة الاعلان: بجنينة خاصة امتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بجنينة خاصة امتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك دلوقتى فى راس سدر بجنينة خاصة بيك لوحدك قريب من منطقة الملاعب واكوا بارك عشان اولادك يلعيوا و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

29/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بخدمات القرية - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بخدمات القرية

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بقرية لاسيرينا باي راس سدر واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد وم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك بجنينة بالتقسيط المريح وخصوصية كاملة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بجنينة بالتقسيط المريح وخصوصية كاملة في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجنينة في راس سدر واستمتع بالفيو الرائع والجو اللطيف وشوف اللاند سكيب من شاليهك وشاليهك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي البحر والفيو الرائع - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر علي البحر والفيو الرائع

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر وعلي الفيو الرائع اللي هيخليك تسترخي براحتك في مصيفك مع اولادك وهت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

53,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر ع الاكوا بارك واتبسط - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر ع الاكوا بارك واتبسط

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر علي الاكوا بارك يعني الانبساط والسعادة والترفيه كله لاولادك وممكن تستثمر شاليهك في.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

27/1/2020
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