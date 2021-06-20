شاليهك جاهز ع المفتاح وكامل التشطيب فى ماليبو السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليهك جاهز ع المفتاح وكامل التشطيب فى ماليبو السخنة - في السويس مصر

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مش هتستنى كتير وهتصيف دلوقتى فى شاليهك فى ماليبو العين السخنة وتستمتع باجمل بحر من غير امواج عالية وسط خدمات كتير و بحيرات صناعية ومساحات خضراء شاليهك ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكان + حمام ) تشطيب فاخر سوبر لوكس و استلام فورى يعنى هتصيف السنة دى فى شاليهك وهتقسط ثمنه ع اطول فترة سداد من غير فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وصيف فى شاليه ع البحر فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ماليبو السخنة- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 310,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/6/2021
رقم الإعلان: 2097496
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9/6/2021
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9/6/2021
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7/6/2021
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7/6/2021
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