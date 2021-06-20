شاليهك جاهز ع المفتاح وكامل التشطيب فى ماليبو السخنة

(للتقسيط)
|مش هتستنى كتير وهتصيف دلوقتى فى شاليهك فى ماليبو العين السخنة وتستمتع باجمل بحر من غير امواج عالية وسط خدمات كتير و بحيرات صناعية ومساحات خضراء شاليهك ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكان + حمام ) تشطيب فاخر سوبر لوكس و استلام فورى يعنى هتصيف السنة دى فى شاليهك وهتقسط ثمنه ع اطول فترة سداد من غير فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وصيف فى شاليه ع البحر فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|ماليبو السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|310,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097496
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