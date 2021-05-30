شاليهك جاهز ع المفتاح فى جولدن بيتش راس سدر

(للبيع)
|جهز شنطة هدومك وتعالى استلم شاليهك فورا فى جولدن بيتش راس سدر قريب من حمامات سباحة واكوا بارك و كافيهات شاليه 125 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكان +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس واستلام فورى ب203 الف مقدم والبقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا فون ع 01201135481 و امتلك شاليهك فورا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095556
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