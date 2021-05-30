شاليهك جاهز ع المفتاح فى جولدن بيتش راس سدر

جهز شنطة هدومك وتعالى استلم شاليهك فورا فى جولدن بيتش راس سدر قريب من حمامات سباحة واكوا بارك و كافيهات شاليه 125 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكان +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس واستلام فورى ب203 الف مقدم والبقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا فون ع 01201135481 و امتلك شاليهك فورا فى راس سدر