شاليهك تمليك ع اكوا بارك ومفروش فى بالم بيتش

امتلك شاليهك ع الاكوا بارك دور تانى بروف 60 م ( غرفة نوم +حمام + ريسبشن + مطبخ امريكى + رووف مميز) تشطيب سوبر لوكس قريب من كافيهات ومارينا للصيد و اجمل شاطئ رملى ب100 الف مقدم و الفرش هدية والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى فكر واستثمر و كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش