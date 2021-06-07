شاليهك تمليك ع اكوا بارك ومفروش فى بالم بيتش

(للبيع)
|امتلك شاليهك ع الاكوا بارك دور تانى بروف 60 م ( غرفة نوم +حمام + ريسبشن + مطبخ امريكى + رووف مميز) تشطيب سوبر لوكس قريب من كافيهات ومارينا للصيد و اجمل شاطئ رملى ب100 الف مقدم و الفرش هدية والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى فكر واستثمر و كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096106
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