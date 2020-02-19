شاليهك بمنطقة طواحين الهوا بالسخنة بالتقسيط على 9 سنين

(للبيع)
|قريتنا وسط طواحين الهوا ، وده اللى بيوفر لقريتنا هوا منعش طول السنة . شاليهك على مصاطب وده اللى هيوفرلك رؤية كاملة للبحر من كل الاتجاهات بحر قريتنا على شاطئ رملى ، وجواه اكوابارك هتشوف وقت البحر احلى الافلام فى سينما الشاطئ القرية بتوفرلك كل الخدمات الترفيهية : مطاعم وكافيهات – حمامات سباحة – صالات رياضية شاليهك متكون من 3 غرفة + 2 حمام + مطبخ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053421
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