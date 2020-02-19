شاليهك بمنطقة طواحين الهوا بالسخنة بالتقسيط على 9 سنين

قريتنا وسط طواحين الهوا ، وده اللى بيوفر لقريتنا هوا منعش طول السنة . شاليهك على مصاطب وده اللى هيوفرلك رؤية كاملة للبحر من كل الاتجاهات بحر قريتنا على شاطئ رملى ، وجواه اكوابارك هتشوف وقت البحر احلى الافلام فى سينما الشاطئ القرية بتوفرلك كل الخدمات الترفيهية : مطاعم وكافيهات – حمامات سباحة – صالات رياضية شاليهك متكون من 3 غرفة + 2 حمام + مطبخ