شاليهك بمساحة 110م بروف واسع علي البحر بمقدم 297 الف بس

(للتقسيط)
|شاليهك بروف واسع بمساحة 115م(2غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن+تراس ) بمقدم297 الف بس واطول فترة سداد ومستوي عالي من الخدمات (lazy river+نادي صحي ورياضي) , للتواصل فون او واتس علي 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|297,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073057
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