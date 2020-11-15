شاليهك بمساحة 110م بروف واسع علي البحر بمقدم 297 الف بس

شاليهك بروف واسع بمساحة 115م(2غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن+تراس ) بمقدم297 الف بس واطول فترة سداد ومستوي عالي من الخدمات (lazy river+نادي صحي ورياضي) , للتواصل فون او واتس علي 01013937774