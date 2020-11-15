شاليهك بمساحة 110م بروف واسع علي البحر بمقدم 297 الف بس

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليهك بمساحة 110م بروف واسع علي البحر بمقدم 297 الف بس - في السويس مصر

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شاليهك بروف واسع بمساحة 115م(2غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن+تراس ) بمقدم297 الف بس واطول فترة سداد ومستوي عالي من الخدمات (lazy river+نادي صحي ورياضي) , للتواصل فون او واتس علي 01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

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العنوان: العين السخنة- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 297,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/11/2020
رقم الإعلان: 2073057
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11/11/2020
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10/11/2020
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10/11/2020
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10/11/2020
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8/11/2020
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