شاليهك بفيو مميز ع حديقة مميزة فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (السويس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليهك بفيو مميز ع حديقة مميزة فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

استمتع باجمل فيو للحديقة وامتلك شاليهك 120م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وخليك قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم وادفع مقدم بسيط وقسط براحتك بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك باجمل فيو فى بالم بيتش السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 206,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2020
رقم الإعلان: 2053154
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: خصوصيتك اللى بتدور عليها عندنا فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

خصوصيتك اللى بتدور عليها عندنا فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى بالم بيتش السخنة بخصوصية ملهاش مثيل بروف مميز ع اجمل اكوا بارك وقريب لحمامات السباحة وكافي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: استمتع بنجوم السما علي بحر السخنة واستجم - في السويس مصر

استمتع بنجوم السما علي بحر السخنة واستجم

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع كل يوم بنجوم السما علي بحر السخنة وعيش في جو هادي ومريح للاعصاب واس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

102,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: غير مودك وقضي الويك اند في السخنة - في السويس مصر

غير مودك وقضي الويك اند في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وغير مودك وقضي الويك اند براحتك في اي وقت طول ايام السنة وكمان استثمر براحت.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

312,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: ليه تأجر في السخنه لما ممكن تمتلك شاليهك بقسط 8000 - في السويس مصر

ليه تأجر في السخنه لما ممكن تمتلك شاليهك بقسط 8000

(للبيع)

- في السويس مصر

هتمتلك شاليهك برؤية كاملة على البحر متشطب بالتكيفات والمطبخ بمقدم 120 الف جنيه فى قريتنا هتعيش الرف.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: قريب من البحر امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

قريب من البحر امتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اجمل بحر وشاطئ رملى وافضل الخدمات مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

222,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: بتدور ع استثمار ربحان تعالى وامتلك فى السخنة - في السويس مصر

بتدور ع استثمار ربحان تعالى وامتلك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استثمارك ربحان بامتلاك شاليهك فى بالم بيتش السخنة وسط الرفاهية والجمال اكوا بارك وحمامات سباحة وكافي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

16/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: امتلك في لاسيرينا السخنة شاليهك ع الاكوا بارك - في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة شاليهك ع الاكوا بارك

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك علي الاكوا بارك واستمتع بأحلي جو واجمل مصيف مع اولادك في لاسيرينا السخنة وكمان هتشوف كل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك علي نهر النيل في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

شاليهك علي نهر النيل في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل واستمتع بأجمل فيو مع اولادك او اصحابك وكمان هتستمتع بخد.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من اجمل شاطئ رملى فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع قريب من اجمل شاطئ رملى فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل شاطئ رملى فى السخنة وامتلك شاليهك 125م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: لمه العيلة احلى بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

لمه العيلة احلى بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استمتع مع عيلتك فى السخنة باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة وافخم الكافيهات والمطاعم ومارينا للصيد عشان .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

230,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: بجنينة جميلة امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بجنينة جميلة امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع مع عيلتك باجمل جنينة جميلة وسط خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة ومارينا للصيد شاليهك 110 م تشطي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

176,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: بروف مميز ع اكوا بارك هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بروف مميز ع اكوا بارك هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بروف مميز هتستمتع باجمل حفلات الشواء والباربكيو وانت فى شاليهك 115م تشطيب سوبر لوكس (2 غرف نوم +ريسب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

156,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: لمة العيلة حلوة بس علي بحر السخنة هتبقي احلي واحلي - في السويس مصر

لمة العيلة حلوة بس علي بحر السخنة هتبقي احلي واحلي

(للتقسيط)

- في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة لمة العيلة هتبقي احلي بأمتلاكك شاليه علي الاكوا بارك واسهروا براحتكوا في احلي مطا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك علي اجمل فيو في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

شاليهك علي اجمل فيو في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك في لاسيرينا السخنة علي اجمل فيو علي حمامات السباحة والاكوا بارك وهتستمتع بأحلي الخدمات مول تج.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

106,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع دور اول بتراس وسط رفاهيتك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع دور اول بتراس وسط رفاهيتك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من مطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة واستمتع بهواية الصيد ع ماري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

12/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager