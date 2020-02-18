شاليهك بفيو على احلى بحر فى السخنة بمقدم 90 الف

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (السويس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
فى قريتنا هتكون تحت السما وفوق الجبل وقدام البحر ، مع جمال اللون الازرق والطبيعة ، هتعيش احلى اوقات الصيف والبحر . فى كل لحظة فى قريتنا هتمتع باسلوب حياة مختلف . هتستمتع بقعدات الكلوب هاوس ، والانفنتى بول وسط المطاعم والكافيهات هتعيش احلى اللحظات باللعب فى البلو اريا ، وسط البحر وحمامات السباحة والاكوا بارك هتختارازاى تستمتع بالبحر ، بقعدتك على الشاطئ او على المارينا وسط البحر قعدتك على البحر فى قريتنا هتكون مختلفة بهوا البحر وجماله وخدمات ق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Heba
التليفون: 01276211689

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بورتو السخنه- العين السخنه
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 90,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/2/2020
رقم الإعلان: 2053255
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة هتغير مود مصيفك للاحسن - في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة هتغير مود مصيفك للاحسن

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وغير مودك ومود مصيفك للاحسن وكمان هتزود دخلك بعائد اكبر لانك هتستثمر في اي .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

116,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: الدنيا هتحلى بامتلاك شاليه فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

الدنيا هتحلى بامتلاك شاليه فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خلى دنيتك احلى بامتلاك شاليه فى بالم بيتش السخنة 90 تشطيب سوبر لوكس باجمل فيو ع الاكوا بارك (2 غرفة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

154,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: عيش روعة الاحساس وسط خدماتك فى السخنة - في السويس مصر

عيش روعة الاحساس وسط خدماتك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

وسط خدماتك هتعيش احلى احساس ع البحر وسط الطبيعة الخلابة فى السخنة وهتمتلك شاليه 115 م تشطيب سوبر لوك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: خصوصيتك اللى بتدور عليها عندنا فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

خصوصيتك اللى بتدور عليها عندنا فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى بالم بيتش السخنة بخصوصية ملهاش مثيل بروف مميز ع اجمل اكوا بارك وقريب لحمامات السباحة وكافي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك بفيو مميز ع حديقة مميزة فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

شاليهك بفيو مميز ع حديقة مميزة فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل فيو للحديقة وامتلك شاليهك 120م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وخليك قري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

206,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: استمتع بنجوم السما علي بحر السخنة واستجم - في السويس مصر

استمتع بنجوم السما علي بحر السخنة واستجم

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع كل يوم بنجوم السما علي بحر السخنة وعيش في جو هادي ومريح للاعصاب واس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

102,000 جنيه

17/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: غير مودك وقضي الويك اند في السخنة - في السويس مصر

غير مودك وقضي الويك اند في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وغير مودك وقضي الويك اند براحتك في اي وقت طول ايام السنة وكمان استثمر براحت.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

312,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: ليه تأجر في السخنه لما ممكن تمتلك شاليهك بقسط 8000 - في السويس مصر

ليه تأجر في السخنه لما ممكن تمتلك شاليهك بقسط 8000

(للبيع)

- في السويس مصر

هتمتلك شاليهك برؤية كاملة على البحر متشطب بالتكيفات والمطبخ بمقدم 120 الف جنيه فى قريتنا هتعيش الرف.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: قريب من البحر امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

قريب من البحر امتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اجمل بحر وشاطئ رملى وافضل الخدمات مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

222,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: بتدور ع استثمار ربحان تعالى وامتلك فى السخنة - في السويس مصر

بتدور ع استثمار ربحان تعالى وامتلك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استثمارك ربحان بامتلاك شاليهك فى بالم بيتش السخنة وسط الرفاهية والجمال اكوا بارك وحمامات سباحة وكافي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: امتلك في لاسيرينا السخنة شاليهك ع الاكوا بارك - في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة شاليهك ع الاكوا بارك

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك علي الاكوا بارك واستمتع بأحلي جو واجمل مصيف مع اولادك في لاسيرينا السخنة وكمان هتشوف كل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك علي نهر النيل في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

شاليهك علي نهر النيل في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل واستمتع بأجمل فيو مع اولادك او اصحابك وكمان هتستمتع بخد.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من اجمل شاطئ رملى فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع قريب من اجمل شاطئ رملى فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل شاطئ رملى فى السخنة وامتلك شاليهك 125م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: لمه العيلة احلى بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

لمه العيلة احلى بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استمتع مع عيلتك فى السخنة باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة وافخم الكافيهات والمطاعم ومارينا للصيد عشان .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

230,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: بجنينة جميلة امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بجنينة جميلة امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع مع عيلتك باجمل جنينة جميلة وسط خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة ومارينا للصيد شاليهك 110 م تشطي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

176,000 جنيه

13/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager