شاليهك بفيو على احلى بحر فى السخنة بمقدم 90 الف

فى قريتنا هتكون تحت السما وفوق الجبل وقدام البحر ، مع جمال اللون الازرق والطبيعة ، هتعيش احلى اوقات الصيف والبحر . فى كل لحظة فى قريتنا هتمتع باسلوب حياة مختلف . هتستمتع بقعدات الكلوب هاوس ، والانفنتى بول وسط المطاعم والكافيهات هتعيش احلى اللحظات باللعب فى البلو اريا ، وسط البحر وحمامات السباحة والاكوا بارك هتختارازاى تستمتع بالبحر ، بقعدتك على الشاطئ او على المارينا وسط البحر قعدتك على البحر فى قريتنا هتكون مختلفة بهوا البحر وجماله وخدمات ق