شاليهك بفيو على احلى بحر فى السخنة بمقدم 90 الف

(للبيع)
|فى قريتنا هتكون تحت السما وفوق الجبل وقدام البحر ، مع جمال اللون الازرق والطبيعة ، هتعيش احلى اوقات الصيف والبحر . فى كل لحظة فى قريتنا هتمتع باسلوب حياة مختلف . هتستمتع بقعدات الكلوب هاوس ، والانفنتى بول وسط المطاعم والكافيهات هتعيش احلى اللحظات باللعب فى البلو اريا ، وسط البحر وحمامات السباحة والاكوا بارك هتختارازاى تستمتع بالبحر ، بقعدتك على الشاطئ او على المارينا وسط البحر قعدتك على البحر فى قريتنا هتكون مختلفة بهوا البحر وجماله وخدمات ق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|بورتو السخنه- العين السخنه
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053255
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