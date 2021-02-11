شاليهك بسعر امبارح واستلام ع طول فى راس سدر

دلوقتى فى جولدن بيتش راس سدر هتقدر تمتلك شاليه استلام فورى ومتشطب سوبر لوكس بسعر ولا فى الخيال وتستمتع بخدمات كتير ملهاش حصر مارينا للصيد ومرسى اليخوت و حمامات سباحة كلها جمب شاليهك 125 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ + حمام ) مقدم 200 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك بسعر امبارح فى جولدن بيتش راس سدر