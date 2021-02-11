شاليهك بسعر امبارح واستلام ع طول فى راس سدر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليهك بسعر امبارح واستلام ع طول فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

دلوقتى فى جولدن بيتش راس سدر هتقدر تمتلك شاليه استلام فورى ومتشطب سوبر لوكس بسعر ولا فى الخيال وتستمتع بخدمات كتير ملهاش حصر مارينا للصيد ومرسى اليخوت و حمامات سباحة كلها جمب شاليهك 125 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ + حمام ) مقدم 200 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك بسعر امبارح فى جولدن بيتش راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/2/2021
رقم الإعلان: 2083554
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع برأس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع برأس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

قضى الويك اند مع اصحابك وشاليهك جاهز و مستنيك فى جولدن بيتش راس سدر وسط خدمات كتير اكوا بارك وحمامات.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

11/2/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف باقل مقدم رمزي - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بروف باقل مقدم رمزي

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بروف باقل مقدم رمزي كلنا بنستني اجازة الصيف عشان نقضي اجمل الاوقات واحنا النهاردة بنقدم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

6/2/2021
صورة الاعلان: شاليهك بحديقة ع البحرفي راس سدر وقسط غ قد الايد - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بحديقة ع البحرفي راس سدر وقسط غ قد الايد

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

خد القرار صح وامتلك شاليهك دور ارضي بحديقة بمساحة 115م ع اجمل بحر ف السخنة مكون من : (2غرفة + 2حمام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: بتدور ع استلام شاليه النهاردة مش بكرة يبقى مكانك عندنا فى جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

بتدور ع استلام شاليه النهاردة مش بكرة يبقى مكانك عندنا فى جولدن بيتش

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك هتاخده النهاردة مش بكرة عندنا فى راس سدر وهتستمتع بكل خدماتك اللى مبتخلصش كافيهات و حمامات سب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى فى راس سدر لحياة اكتر خصوصية - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع استلام فورى فى راس سدر لحياة اكتر خصوصية

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

لحياة اكتر خصوصية ليك ولعيلتك امتلك شاليهك فورا فى جولدن بيتش قريب من اكوا بارك و مارينا للصيد عشان .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: سعادتك هتلاقيها بامتلاك شاليه فى لاسيرينا عيون موسى - في جنوب سيناء مصر

سعادتك هتلاقيها بامتلاك شاليه فى لاسيرينا عيون موسى

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عيش سعيد كل يوم وامتلك شاليه فى راس سدر قريب من كافيهات واكوا بارك واجمل شاطئ رملى شاليه 105 م ( 3.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

31/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: ب 75 الف مقدم هتمتلك شاليه و تستثمر فلوسك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ب 75 الف مقدم هتمتلك شاليه و تستثمر فلوسك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بتدور ع طريقة تزود بيها فلوسك تعالى راس سدر و امتلك شاليه ب 75 الف مقدم والباقى قسطهم براحتك ع 84 شه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: شاليهك بجاردن بفيو مباشر علي البحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بجاردن بفيو مباشر علي البحر في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

خد القرار صح وامتلك شاليهك بحديقة بمساحة 115م ع اجمل بحر ف السخنة مكون من : (2غرفة + 2حمام +مطبخ ام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في روزا - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في روزا

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك متشطب +الفرش هدية روزا شاليه بمساحة84 مكون من (.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في روزا - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في روزا

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك متشطب من روزا شاليه بمساحة84 مكون من (2غرفة+حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع 3 غرف بارقي قري ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع 3 غرف بارقي قري ف راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عيش المصيف الي بتحلم بيه في العين السخنة وامتلك شاليهك الخاص بروف بمساحة120م مكون من (3غرفة+2حمام+م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: شاليه لقطة للبيع بفيو رائع عل البحر - في جنوب سيناء مصر

شاليه لقطة للبيع بفيو رائع عل البحر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر بمقدم 62 الف فقط وقسط االباقي علي 84 شهرواستمتع بقعدة حلوة علي شاطئ رملي بد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه بروف بمساحة 120م واسع لحفلات الشواه (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) وبالقرب من : -مسجد -مجمع.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن براس سدر بمقدم57 الف - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن براس سدر بمقدم57 الف

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 57 الف وقسط علي 6 سنين بدون فوايد امتلك شاليهك علي شاطئ ناعم براس سدر بمساحة57 و مكون من (غ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن لهواة الصيد في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن لهواة الصيد في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

لو نفسك في قعدة حلوة علي شاطئ رملي بدون صخور يبقي الاعلان ده علشان امتلك شاليه في راس سدر بمقدم 57 .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

26/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager