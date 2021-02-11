شاليهك بسعر امبارح واستلام ع طول فى راس سدر

(للبيع)
|دلوقتى فى جولدن بيتش راس سدر هتقدر تمتلك شاليه استلام فورى ومتشطب سوبر لوكس بسعر ولا فى الخيال وتستمتع بخدمات كتير ملهاش حصر مارينا للصيد ومرسى اليخوت و حمامات سباحة كلها جمب شاليهك 125 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ + حمام ) مقدم 200 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك بسعر امبارح فى جولدن بيتش راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083554
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