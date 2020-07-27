شاليهك برووف في لاسيرينا السخنة وهتصيف وانت مرتاح البال

(للتقسيط)
|امتلك في لاسيرينا السخنة شاليه برووف وريح بالك وصيف براحتك طول ايام السنة صيف او شتا والشاليه 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد واستمتع بالخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير اتصل ع 01279848994 او ابعت ع الواتساب واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|308,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064028
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