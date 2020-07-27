شاليهك برووف في لاسيرينا السخنة وهتصيف وانت مرتاح البال

امتلك في لاسيرينا السخنة شاليه برووف وريح بالك وصيف براحتك طول ايام السنة صيف او شتا والشاليه 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد واستمتع بالخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير اتصل ع 01279848994 او ابعت ع الواتساب واعرف تفاصيل اكتر